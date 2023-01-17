Барышников Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения21.02.1893
Дата смерти25.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
05.03.1926
Дочь: Климова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Урюпино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.02.1951
Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
27.10.1967
Арина Харитоновна на момент вступления в брак вдова
Смерть
25.07.1976
Сообщил о смерти Феоктистов Василий Егорович п.Мурзицы ул.Лесная д.7