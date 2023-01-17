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Барышников Яков Петрович

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Место рождения

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.02.1893

Дата смерти

25.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1917

Жена: Барышникова Мария Павловна

Рождение ребёнка
05.03.1926

Дочь: Климова Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Урюпино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.02.1951

Жена: Барышникова Мария Егоровна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
27.10.1967

Жена: Карпова Арина Харитоновна

Мурзицы, город Кулебаки, Нижегородская область
Арина Харитоновна на момент вступления в брак вдова
Смерть
25.07.1976
Мурзицы, город Кулебаки, Нижегородская область
Сообщил о смерти Феоктистов Василий Егорович п.Мурзицы ул.Лесная д.7
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