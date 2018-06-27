Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна

Место рождения

г.Ульяновская обл. с. Старая Яндовка

Дата рождения

24.10.1941

Дата смерти

27.06.2018

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941

Отец: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Мать: Тимербулатова (Мингалишева) Алия Камалитдинова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюпов Рафат Мингажевич

Рождение ребёнка
23.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Рафат Мингажевич

Рождение ребёнка
19.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Рафат Мингажевич

Рождение ребёнка
11.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аюпов Рафат Мингажевич

Смерть
27.06.2018
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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