Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна
Место рожденияг.Ульяновская обл. с. Старая Яндовка
Дата рождения24.10.1941
Дата смерти27.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1961
Рождение ребёнка
19.12.1966
Рождение ребёнка
11.10.1969
Смерть
27.06.2018
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно