Мягков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатинова (Мягкова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Чернова (Мягкова) Главдия Ивановна
Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: Мягкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно