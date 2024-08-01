Мягков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Федор Иванович

Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатинова (Мягкова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Чернова (Мягкова) Главдия Ивановна

Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: Мягкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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