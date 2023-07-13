Вдовина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1916
Сын: Вдовин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Вдовин Александр Сергеевич
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #70 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Александр С. Вдовин и жена Марфа Петрова, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Михаил Васильев Вдовин и д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно