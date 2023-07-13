Вдовина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1916

Сын: Вдовин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Вдовин Александр Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #70 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Александр С. Вдовин и жена Марфа Петрова, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Михаил Васильев Вдовин и д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно