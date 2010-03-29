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Вавилова Ксения Павловна
Вавилова Ксения Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.2010
Пол
Женский
Отец
Вавилов Павел
Мать
Вавилова (Козлова) Юлия Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2010
Отец:
Вавилов Павел
Мать:
Вавилова Юлия Викторовна
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