Пермякова Павла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1926
Сын: Пермяков Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Пермяков Яков
Дульцевка, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пермяков Яков
Смерть
Неизвестно