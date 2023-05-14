Пермякова Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Пермяков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Пермяков Яков

Дульцевка, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Яков

Смерть
Неизвестно
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