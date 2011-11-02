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Бойко Анатолий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1948

Дата смерти

02.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Щеголева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Бойко Александра Алексеевна

Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Александра Алексеевна

Смерть
02.11.2011
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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