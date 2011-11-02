Бойко Анатолий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1948
Дата смерти02.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Щеголева Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Бойко Александра Алексеевна
Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2011
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край