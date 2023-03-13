((Хохлова)) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Хохлова)) Дарья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1865

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1865

Отец: Хохлов Матвей Егорович

Мать: Елена Петровна

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