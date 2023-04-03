Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Косма Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Васильевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Степан Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Васильевич

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Васильевич

Смерть
Неизвестно
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