Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Косма Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Степан Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Васильевич
Смерть
Неизвестно