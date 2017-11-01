Штылёв Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штылёв Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1961

Дата смерти

01.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1986

Сын: Штылёв Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Штылёва Наталия Ивановна

Солигорск, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.06.1988

Дочь: Штылёва Жанна Сергеевна

Мать ребёнка: Штылёва Наталия Ивановна

Смерть
01.11.2017
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