Штылёв Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1961
Дата смерти01.11.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1986
Мать ребёнка: Штылёва Наталия Ивановна
Солигорск, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.06.1988
Дочь: Штылёва Жанна Сергеевна
Мать ребёнка: Штылёва Наталия Ивановна
Смерть
01.11.2017