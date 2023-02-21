Панфил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1973

Отец: ?

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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