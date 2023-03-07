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Трегубов Гаврило Григорьев

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Место рождения

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Трегубов Григорий Савинов

Мать: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Трегубова Ирина Родионова

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Ирина Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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