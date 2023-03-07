Трегубов Гаврило Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Трегубов Григорий Савинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Трегубова Ирина Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762