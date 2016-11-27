Соловых Диана Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловых Диана Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.2016

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2016

Отец: Соловых Антон Игоревич

Мать: не указана

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