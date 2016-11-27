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Соловых Диана Антоновна
Соловых Диана Антоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2016
Пол
Женский
Отец
Соловых Антон Игоревич
1986 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.2016
Отец:
Соловых Антон Игоревич
Мать: не указана
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