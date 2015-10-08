Дмитриева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1932

Дата смерти

08.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1949

Сын: Чиканцев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Чиканцев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
22.09.1953

Дочь: Чиканцева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Чиканцев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1956

Сын: Чиканцев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Чиканцев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1969

Сын: Чиканцев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Чиканцев Алексей Васильевич

Смерть
08.10.2015
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