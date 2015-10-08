Дмитриева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1932
Дата смерти08.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1949
Сын: Чиканцев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Чиканцев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1953
Дочь: Чиканцева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Чиканцев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1956
Сын: Чиканцев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Чиканцев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1969
Сын: Чиканцев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Чиканцев Алексей Васильевич
Смерть
08.10.2015