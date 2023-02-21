(Дочь Хайл-Гитл Солнице) Лиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дочь Хайл-Гитл Солнице) Лиза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: Солнице Хайл-Гитл Шевелевна

Смерть
1954
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