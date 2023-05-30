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(Масленникова) Инна Сергеевна
(Масленникова) Инна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1981
Пол
Женский
Отец
Масленников Сергей Юрьевич
1960 г.р.
Мать
Масленникова (Инякина) Светлана Юрьевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1981
Отец:
Масленников Сергей Юрьевич
Мать:
Масленникова Светлана Юрьевна
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