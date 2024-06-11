Усов Захар Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Усов Тимофей Иванов
Мать: Усова Акилина Гаврилова
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Усов Стефан Захаров
Мать ребёнка: Усова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Усов Иван Захаров
Мать ребёнка: Усова Анна Иванова
Год рождения указан исходя из возраста указанного в ИВ 1839
Рождение ребёнка
1823
Сын: Усов Гавриил Захаров
Мать ребёнка: Усова Анна Иванова
ИВ 1839, в доме №84, под №269
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Усова Анна Захарова
Мать ребёнка: Усова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Усова Анна Иванова
Горд рождения определён рассчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 г. -12 лет
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Усова) Параскева Захарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Усова Александра Захарова
Мать ребёнка: Усова Анна Иванова
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 -6 лет
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Усова Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Усова Анна Иванова
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 года -3 г.
Упоминание
1839
ИВ Куйтунской церкви 1839 в доме №84 под №266 - 50 лет
Смерть
Неизвестно