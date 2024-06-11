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Усов Захар Тимофеев

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Усов Тимофей Иванов

Мать: Усова Акилина Гаврилова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Анна Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Усов Стефан Захаров

Мать ребёнка: Усова Анна Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Усов Иван Захаров

Мать ребёнка: Усова Анна Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения указан исходя из возраста указанного в ИВ 1839
Рождение ребёнка
1823

Сын: Усов Гавриил Захаров

Мать ребёнка: Усова Анна Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ИВ 1839, в доме №84, под №269
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Усова Анна Захарова

Мать ребёнка: Усова Анна Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Усов Константин Захаров

Мать ребёнка: Усова Анна Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Горд рождения определён рассчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 г. -12 лет
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Усова) Параскева Захарова

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Усова Александра Захарова

Мать ребёнка: Усова Анна Иванова

Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 -6 лет
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Усова Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Усова Анна Иванова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 года -3 г.
Упоминание
1839
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ИВ Куйтунской церкви 1839 в доме №84 под №266 - 50 лет
Смерть
Неизвестно

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