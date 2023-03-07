Шатунова Авдотья Савина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Шатунов Федор Романов
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Шатунов Федор Романов
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Шатунов Федор Романов
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Шатунов Федор Романов
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1715