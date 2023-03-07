Шатунова Авдотья Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатунова Авдотья Савина

Шатунова Авдотья Савина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Шатунов Семен Федоров

Отец ребёнка: Шатунов Федор Романов

погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Шатунов Максим Федоров

Отец ребёнка: Шатунов Федор Романов

погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Шатунов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Шатунов Федор Романов

погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Шатунов Фефил Федоров

Отец ребёнка: Шатунов Федор Романов

погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Федор Романов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1715
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close