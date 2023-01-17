Киндратенко (Омельницкая) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндратенко (Омельницкая) Анна Егоровна

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Место рождения

Ташань, Київська область

Дата рождения

16.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963

Отец: Ефимов Егор Васильевич

Мать: Омельницкая Мария Никитична

Ташань, Київська область
Рождение ребёнка
22.12.1983

Сын: Киндратенко Игорь Иванович

Отец ребёнка: Киндратенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1985

Сын: Киндратенко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Киндратенко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1988

Дочь: Киндратенко Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Киндратенко Иван Васильевич

Пристромы, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киндратенко Иван Васильевич

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