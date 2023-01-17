Киндратенко (Омельницкая) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения16.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963
Рождение ребёнка
22.12.1983
Сын: Киндратенко Игорь Иванович
Отец ребёнка: Киндратенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1985
Сын: Киндратенко Юрий Иванович
Отец ребёнка: Киндратенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1988
Дочь: Киндратенко Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Киндратенко Иван Васильевич
Пристромы, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно