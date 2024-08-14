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Нырков Георгий Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ныркова(Суслина) (Ныркова) Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Ныркова(Копейкина) Екатерина Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нырков Афанасий Георгиевич

Мать ребёнка: Ныркова(Копейкина) Екатерина Иосиповна

Рождение ребёнка
05.06.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ныркова(Копейкина) Екатерина Иосиповна

Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно
Со слов Геннадия Афанасьевича Георгий Платонович похоронен в Горно-Алтайске.. Умер поздней весной 1955 года в возрасте 81 года. Его внук Виктор Афанасьевич работал шофером, ему было 16 лет (1939 г.р... Показать все

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