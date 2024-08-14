Нырков Георгий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нырков Афанасий Георгиевич
Мать ребёнка: Ныркова(Копейкина) Екатерина Иосиповна
Рождение ребёнка
05.06.1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ныркова(Копейкина) Екатерина Иосиповна
Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно
Со слов Геннадия Афанасьевича Георгий Платонович похоронен в Горно-Алтайске.. Умер поздней весной 1955 года в возрасте 81 года. Его внук Виктор Афанасьевич работал шофером, ему было 16 лет (1939 г.р... Показать все