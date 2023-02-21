Рожкова Колупаева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова Колупаева Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1981

Сын: Колупаев Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Колепаев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
28.01.1987

Сын: Колупаев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Колепаев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колепаев Владимир Михайлович

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