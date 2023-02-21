Рожкова Колупаева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1981
Сын: Колупаев Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Колепаев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1987
Сын: Колупаев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Колепаев Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно