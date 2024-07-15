Сиддыйкатүззыя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1874
Сын: Янбарисов Хажимухаммет Сагдатдинович Сагитдинович
Отец ребёнка: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун
Рождение ребёнка
05.06.1876
Рождение ребёнка
01.04.1878
Сын: Янбарисов Идрис Сагдатдинович Сагитдинович
Отец ребёнка: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун
Рождение ребёнка
07.08.1882
Сын: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович
Отец ребёнка: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун