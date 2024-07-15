Сиддыйкатүззыя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиддыйкатүззыя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1874

Сын: Янбарисов Хажимухаммет Сагдатдинович Сагитдинович

Отец ребёнка: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун

Сафарово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1876

Сын: Янбарисов Яхъя Сагдатдинович Сагитдинович

Отец ребёнка: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун

Сафарово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Янбарисов Идрис Сагдатдинович Сагитдинович

Отец ребёнка: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун

Сафарово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович

Отец ребёнка: Янбарисов (Жаны Барыс) Сагдатдин Бадрун

Сафарово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

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