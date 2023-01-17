Полунин Яков Кузьмич
Место рождения
Дата рождения15.10.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1853 ст.
Бракосочетание
06.10.1872 ст.
Жена: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.02.1880 ст.
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат, бомбардир 2й батареи 29й артиллерии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно