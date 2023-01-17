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Полунин Яков Кузьмич

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

15.10.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1853 ст.

Отец: Полунин Кузьма Евдокимович

Мать: Полунина Степанида Демьяновна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1872 ст.

Жена: Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.02.1880 ст.

Сын: Полунин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат, бомбардир 2й батареи 29й артиллерии
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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