Гришин Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Дмитрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Гришин Максим Иванович

Мать: не указана

Место жительства
С 10.10.1852
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Чаинскую из Редкой
Место жительства
До 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской Казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислен в сейже волости в деревню Чаинская
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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