Зенгер Вячеслав Игорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1957
Дата смерти03.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1979
Дочь: Зенгер Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1982
Сын: Зенгер Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.05.2023