Зенгер Вячеслав Игорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенгер Вячеслав Игорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1957

Дата смерти

03.05.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1979

Дочь: Зенгер Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1982

Сын: Зенгер Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.05.2023
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