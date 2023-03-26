Антипов Михаил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Михаил Трофимович

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Место рождения

деревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния

Дата рождения

14.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1870

Отец: Антипов Трофим Матвеевич

Мать: Стефанида Семеновна

деревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1904

Дочь: Антипова Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Мария Наумовна

деревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния
Смерть
Неизвестно
Тасеево, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
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