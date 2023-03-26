Антипов Михаил Трофимович
Место рождениядеревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния
Дата рождения14.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1870
Отец: Антипов Трофим Матвеевич
Мать: Стефанида Семеновна
деревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1904
Дочь: Антипова Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Мария Наумовна
деревня Выльково, Себежский уезд, Витебская губерния
Смерть
Неизвестно
Тасеево, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край