Будник Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1943
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1943
Рождение ребёнка
10.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будник Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будник Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Будник Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будник Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Будник Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будник Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Будник Анатолий Иванович