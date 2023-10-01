Будник Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будник Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1943

Отец: Перников Иван Ефимович

Мать: Перникова Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будник Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Будник Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Будник Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Будник Анатолий Иванович

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