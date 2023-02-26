Егор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1833
Жена: Марья Петровна
мещанин Егор Михайлов, вдовый по первом браке, и девица Марья Петрова, дочь мещанина Петра Яковлева Ланина | Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Рождение ребёнка
14.11.1833
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Марья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно