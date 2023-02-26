Егор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Михайлов

Егор Михайлов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1833

Жена: Марья Петровна

Зарайск, Зарайск, Московская область
мещанин Егор Михайлов, вдовый по первом браке, и девица Марья Петрова, дочь мещанина Петра Яковлева Ланина | Преображенская церковь, Зарайск, Россия
Рождение ребёнка
14.11.1833

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Марья Петровна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close