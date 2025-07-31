Пчелинцев Роман Иванович
мужской, родился 16.01.1982, Семей, городская администрация Семей, Абайская область
ОтецПчелинцев Иван Геннадьевич11.04.1959 г.р.
Супруги
Пчелинцева (Синкина) Елена Владимировна15.12.1982 г.р.
Дети
Пчелинцева Алина Романовна25.10.2004 г.р.
Пчелинцева София Романовна13.02.2012 г.р.
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Рождение
16.01.1982
Отец: Пчелинцев Иван Геннадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
19.06.2004
Рождение ребёнка
25.10.2004
Дочь: Пчелинцева Алина Романовна
Мать ребёнка: Пчелинцева (Синкина) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
13.02.2012
Дочь: Пчелинцева София Романовна
Мать ребёнка: Пчелинцева (Синкина) Елена Владимировна