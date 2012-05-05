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Трубников Кирилл Александрович
Трубников Кирилл Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.2012
Пол
Мужской
Отец
Трубников Александр Николаевич
1983 г.р.
Мать
Трубникова Елена Игоревна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2012
Отец:
Трубников Александр Николаевич
Мать:
Трубникова Елена Игоревна
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