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Кокорина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Ивана Петровича Хвостова вотчина, Костромского уезда села Соли Малые

Дата рождения

1728

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивана Петровича Хвостова вотчина, Костромского уезда села Соли Малые
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1745

Сын: Кокорин Иван Иванов

Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кокорин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кокорин Аким Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кокорин Егор Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Сахарова Вера Иванова

Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Иван Савельев

Смерть
1781
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