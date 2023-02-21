Кокорина Евдокия Васильевна
Место рожденияИвана Петровича Хвостова вотчина, Костромского уезда села Соли Малые
Дата рождения1728
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Ивана Петровича Хвостова вотчина, Костромского уезда села Соли Малые
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кокорин Иван Иванов
Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Сахарова Вера Иванова
Отец ребёнка: Кокорин Иван Савельев
Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1781