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Ачкасова Дарья Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Ачкасова) Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Ачкасов Максим Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ачкасова) Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Ачкасов Максим Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ачкасов Иван Максимович

Отец ребёнка: Ачкасов Максим Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1842 ст.

Сын: Ачкасов Леон Максимович

Отец ребёнка: Ачкасов Максим Иванович

Смерть
Неизвестно

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