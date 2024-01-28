Ачкасова Дарья Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Ачкасова) Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Ачкасов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ачкасова) Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Ачкасов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ачкасов Максим Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1842 ст.
Отец ребёнка: Ачкасов Максим Иванович
Смерть
Неизвестно