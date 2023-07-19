Одоева (Семушина) Надежда Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1977
Дочь: Колченкова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Одоев Виктор
Уколок, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.10.1987
Отец ребёнка: Одоев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Одоев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одоев Виктор