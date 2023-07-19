Одоева (Семушина) Надежда Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одоева (Семушина) Надежда Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семушин Валерий Денисович

Мать: Семушина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.11.1977

Дочь: Колченкова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Одоев Виктор

Уколок, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.10.1987

Сын: Одоев Валерий Викторович

Отец ребёнка: Одоев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одоев Фёдор Викторович

Отец ребёнка: Одоев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одоев Виктор