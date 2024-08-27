Евгения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ильдутов Григорий Симеонов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1900 ст.
Муж: Симеон Григорьев
Аврали, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Жених: деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Симеон Григорьев Борисов, православный, первым браком 18 л Невеста: деревни Верхне Мелекесса крестьянина Григория Семенова Ильдутова дочь девица Евгения, пра... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1901 ст.
Сын: Емельян Семенов
Отец ребёнка: Симеон Григорьев
Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
5 августа 1901 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Семен Григорьев и жена его Евгения Григорьева, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной Георгий Антонов Атнюков и крестьянс... Показать все