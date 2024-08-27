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Евгения Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильдутов Григорий Симеонов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1900 ст.

Муж: Симеон Григорьев

Аврали, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Жених: деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Симеон Григорьев Борисов, православный, первым браком 18 л Невеста: деревни Верхне Мелекесса крестьянина Григория Семенова Ильдутова дочь девица Евгения, пра... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1901 ст.

Сын: Емельян Семенов

Отец ребёнка: Симеон Григорьев

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
5 августа 1901 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Семен Григорьев и жена его Евгения Григорьева, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной Георгий Антонов Атнюков и крестьянс... Показать все

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