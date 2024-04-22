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Иван Иванович

Место рождения

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

С 1768 по 1769

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Иван Григорьевич

Мать: Евдокия Матвеевна

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.02.1739 ст.

Жена: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
13.04.1742 ст.

Сын: Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
С 1768 по 1769
Новое Рагулово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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