Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиС 1768 по 1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Иван Григорьевич
Мать: Евдокия Матвеевна
Бракосочетание
25.02.1739 ст.
Жена: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
13.04.1742 ст.
Сын: Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Смерть
С 1768 по 1769
Новое Рагулово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область