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Петр Антонов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
При продаже крепостных села Васильевской г-ну Вейденгаммеру (между 1815 и 1834 гг) прежний владелец, подполковник Иван Михайлов Хлебников, продав всю семью, исключил из продажи только Петра, сына (?) ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно