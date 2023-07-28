Петр Антонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
При продаже крепостных села Васильевской г-ну Вейденгаммеру (между 1815 и 1834 гг) прежний владелец, подполковник Иван Михайлов Хлебников, продав всю семью, исключил из продажи только Петра, сына (?) ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно