(Зарубина) Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зарубина) Агрипина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1879

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1879

Отец: Зарубин Николай Онуфриевич

Мать: Дарья Степановна

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