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(Зарубина) Агрипина Николаевна
(Зарубина) Агрипина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.1879
Пол
Женский
Отец
Зарубин Николай Онуфриевич
Мать
(Зарубина) Дарья Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1879
Отец:
Зарубин Николай Онуфриевич
Мать:
Дарья Степановна
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