Вотякова (Глухих) Евфимiя Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Глухих) Евфимiя Филипова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1848 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Филип Перфилов

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.07.1829

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агрипина Хрисанфова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно