Вотякова (Глухих) Евфимiя Филипова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вотяков Филип Перфилов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.07.1829
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1845
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агрипина Хрисанфова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно