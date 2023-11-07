Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1807
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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