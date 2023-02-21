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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1978
Пол
Женский
Отец
Isaak Eduard
1872 г.р.
Мать
Isaak (Fast) Agatha
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Isaak Eduard
Мать:
Isaak Agatha
Смерть
1978
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