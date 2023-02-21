Недосеев Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недосеев Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

06.12.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Недосеев Тимофей

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недосеев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Недосеева Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недосеева Пелагея Николаевна

Смерть
06.12.1868 ст.
Людвиновка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
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