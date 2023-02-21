Недосеев Алексей Тимофеевич
Место рожденияКурская губерния
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смерти06.12.1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Недосеев Тимофей
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Недосеева Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1868 ст.
Людвиновка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область