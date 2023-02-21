Ильин ЗайцовТимоничев Стефан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин ЗайцовТимоничев Стефан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1853

Дата смерти

До 1861

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1853

Отец: Василий Ильин

Мать: Федосья Петрова

Смерть
До 1861
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