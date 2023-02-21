Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ильин ЗайцовТимоничев Стефан Васильевич
Ильин ЗайцовТимоничев Стефан Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1853
Дата смерти
До 1861
Пол
Мужской
Отец
Василий Ильин
1822 г.р.
Мать
Федосья Петрова
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1853
Отец:
Василий Ильин
Мать:
Федосья Петрова
Смерть
До 1861
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия