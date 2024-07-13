Ртищев Никита Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Ртищев Тимофей Алексеевич
Мать: не указана
Упоминание
1645
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
1645 - упомянут в Крестоприводной книге Данкова
Рождение ребёнка
1648
Сын: Ртищев Макей Никитич
Мать ребёнка: не указана
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1665
1665 - в рейтарах
Смерть
Неизвестно