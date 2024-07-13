Ртищев Никита Тимофеевич 1630 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ртищев Никита Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Ртищев Тимофей Алексеевич

Мать: не указана

Упоминание
1645
Данков, Данковский муниципальный район, Липецкая область
1645 - упомянут в Крестоприводной книге Данкова
Рождение ребёнка
1648

Сын: Ртищев Макей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1665
1665 - в рейтарах
Смерть
Неизвестно

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