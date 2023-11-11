(Васильева) Валентина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1918
Запись № 14 о рождении 9 февраля 1918 года в семье гражданина с. Верх-Чиковского Евгения Епифановича Васильева и жены его Марии Николаевны, дочери Валентины.
Крещение
12.02.1918
Восприемники: д. Тропиной Тихон Николаевич Тропин и с. Верх-Чиковского гражданская жена Анастасия Никитична Васильева.
Смерть
Неизвестно