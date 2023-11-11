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(Васильева) Валентина Евгеньевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1918

Отец: Васильев Евгений Епифанович

Мать: Васильева (Тропина) Мария Николаевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 14 о рождении 9 февраля 1918 года в семье гражданина с. Верх-Чиковского Евгения Епифановича Васильева и жены его Марии Николаевны, дочери Валентины.
Крещение
12.02.1918
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: д. Тропиной Тихон Николаевич Тропин и с. Верх-Чиковского гражданская жена Анастасия Никитична Васильева.
Смерть
Неизвестно

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