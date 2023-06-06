Гарипов Нэжип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарипов Нэжип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Миникеев Миннигариф

Мать: Миникеева Хатирэ

Рождение ребёнка
01.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарипова Мэсрурэ Мозафаровна

Рождение ребёнка
10.05.1937

Сын: Гарипов Йософ

Мать ребёнка: Гарипова Мэсрурэ Мозафаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарипова Мэсрурэ Мозафаровна

Смерть
1941