Гарипов Нэжип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Миникеев Миннигариф
Мать: Миникеева Хатирэ
Рождение ребёнка
01.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарипова Мэсрурэ Мозафаровна
Рождение ребёнка
10.05.1937
Сын: Гарипов Йософ
Мать ребёнка: Гарипова Мэсрурэ Мозафаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941