Абрамова / Абраменкова (Сальникова (Salnikova)) Евгения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова / Абраменкова (Сальникова (Salnikova)) Евгения Васильева

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Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
01.07.1851

Муж: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.08.1857

Дочь: Александра Логвинова

Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
18.07.1867

Дочь: Олимпиада

Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
14.08.1868

Сын: Абраменков (abramenkov) Диомид DiomidLogvinovich

Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
17.08.1868

Дочь: Васса Логвинова

Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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