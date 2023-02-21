Абрамова / Абраменкова (Сальникова (Salnikova)) Евгения Васильева
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
01.07.1851
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
16.08.1857
Дочь: Александра Логвинова
Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
18.07.1867
Дочь: Олимпиада
Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
14.08.1868
Сын: Абраменков (abramenkov) Диомид DiomidLogvinovich
Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
17.08.1868
Дочь: Васса Логвинова
Отец ребёнка: Абрамов/абраменков Логвин Трофимов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Смерть
Неизвестно