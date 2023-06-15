Лорай (Цыганова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лорай (Цыганова) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1990

Отец: не указан

Мать: Цыганова Вера Ивановна