Кокус Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокус Анна Григорьевна

Кокус Анна Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1913

Дата смерти

08.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1913

Отец: Кокус Григорий П

Мать: Кокус Таисия Я

Рождение ребёнка
07.02.1937

Дочь: Юшкова Людмила Гавриловна

Отец ребёнка: Черевашенко Гавриил Федорович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.11.1940

Дочь: Коннова Евгения Гавриловна

Отец ребёнка: Черевашенко Гавриил Федорович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Смерть
08.05.1981
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close