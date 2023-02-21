Кокус Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1913
Дата смерти08.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1913
Отец: Кокус Григорий П
Мать: Кокус Таисия Я
Рождение ребёнка
07.02.1937
Дочь: Юшкова Людмила Гавриловна
Отец ребёнка: Черевашенко Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
22.11.1940
Дочь: Коннова Евгения Гавриловна
Отец ребёнка: Черевашенко Гавриил Федорович
Смерть
08.05.1981