Порошин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьякова (Порошина) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Порошина (Чащевая) Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порошин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Порошина (Чащевая) Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порошина (Чащевая) Зоя Васильевна

Смерть
Неизвестно

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