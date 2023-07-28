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Чолпан Ефим / Евхим / Иванович

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1756

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Чолпан Иван

Мать: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-186
Рождение ребёнка
1788

Сын: Чолпан Иван /Ванделист / Ефимович

Мать ребёнка: Чолпан Кириакия Левтерова

ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-186
Рождение ребёнка
1802

Сын: Чолпан Левтер Ефимович

Мать ребёнка: Чолпан Кириакия Левтерова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чолпан Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Чолпан Кириакия Левтерова

Смерть
1809
Похороны
Неизвестно