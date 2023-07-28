Чолпан Ефим / Евхим / Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Чолпан Иван
Мать: ?
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-186
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чолпан Иван /Ванделист / Ефимович
Мать ребёнка: Чолпан Кириакия Левтерова
ГАЗО,Ф - 12-2-38, ревизская сказка 1811г.зап-186
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Чолпан Кириакия Левтерова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Чолпан Кириакия Левтерова
Смерть
1809
Похороны
Неизвестно